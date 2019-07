Agência dos EUA aprova acordo de quase US$ 5 bi com Facebook, diz jornal

Bangalore – A agência federal de comércio dos Estados Unidos (FTC, na sigla em inglês) aprovou nesta semana um acordo de quase 5 bilhões de dólares com o Facebook para encerrar uma ampla investigação sobre falhas da empresa na proteção da privacidade dos usuários, publicou o jornal Wall Street Journal nesta sexta-feira, 12.

O placar da votação foi de 3 a 2, com a maioria de conselheiros republicanos apoiando o acordo enquanto os democratas fizeram objeção, segundo o jornal, que citou uma fonte com conhecimento do assunto.

O acordo deve incluir outras restrições governamentais sobre como o Facebook trata a privacidade dos usuários, segundo o jornal.

Procurados pela Reuters, representantes da FTC e do Facebook não comentaram o assunto.