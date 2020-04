AES Tietê pede que Eneva amplie oferta para manter conversas, diz CFO

A AES Tietê decidiu rejeitar oferta apresentada pela Eneva para combinação dos negócios das companhias, mas está disposta a continuar negociações se houver melhoria financeira e estrutural na proposta, disse à Reuters nesta segunda-feira a diretora financeira e de Relações com Investidores da empresa, Clarissa Della Nina.

A Eneva divulgou em 1° de março uma oferta hostil para fusão de seus ativos com os da AES Tietê, da norte-americana AES, em transação que envolveria total de 6,6 bilhões de reais, com pagamento de 2,75 bilhões de reais em dinheiro e o restante em ações.

“O conselho decidiu de forma unânime rejeitar. A gente fez um trabalho bastante longo e profundo para que se chegasse a essa conclusão. Tem a questão do preço, antes de mais nada. A oferta de troca de ações coloca a AES Tietê um valor muito abaixo do que a gente entende ser o valor correto da companhia”, disse a diretora.

“O conselho tentou avaliar todas alternativas possíveis para continuar essa conversa. E, uma proposta 100% em dinheiro, que a gente chama ‘com liquidez’, num patamar de valor adequado para os ativos da AES Tietê, pode ser uma proposta que faça sentido para os acionistas”, acrescentou a diretora.

“O conselho entendeu que valia a pena fazer esse tipo de provocação… nosso CEO encaminhou ontem uma carta para a Eneva, com o parecer do conselho, e convidando para uma reunião tão logo eles tenham interesse… justamente para continuar com essa conversa.”