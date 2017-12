AES Tietê comercializa energia de projeto solar em leilão A-4

Luciana Collet, do Estadão Conteúdo

São Paulo – A AES Tietê está entre as geradoras que venderam energia no leilão de energia nova A-4 realizado na manhã desta segunda-feira, 18.

Conforme informações divulgadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), a geradora negociou energia proveniente dos empreendimentos solares Água Vermelha IV, Água Vermelha V e Água Vermelha VI, totalizando 75 MW de potência, ao preço de referência de R$ 170 por megawatt-hora (MWh).

Em volume de energia foram comercializados, no total pela empresa, 3,471 milhões de MWh, em contratos que propiciarão uma receita R$ 25,315 milhões por ano, informa a CCEE.

A companhia já havia informado que tinha cadastrado esse projeto no leilão A-4, mas o presidente da empresa, Italo Freitas, informou no mês passado que ainda iria avaliar detalhes do certame para tomar a decisão definitiva sobre a efetiva participação.

A construção do projeto faz parte do plano da AES Tietê de obter cerca de 50% do Ebitda de geração “não-térmica” até 2020.