Advent vai investir R$1,9 bi em operações do Walmart no Brasil

São Paulo – A empresa de investimentos Advent International, que comprou uma participação de 80 por cento nas operações brasileiras do Walmart, vai investir 1,9 bilhão de reais nas lojas atuais da companhia como parte de um acordo com a varejista norte-americana, segundo documento publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Em junho, o Walmart anunciou a venda da fatia para a Advent, saindo parcialmente de uma operação com desempenho fraco e assumindo um impacto contábil de cerca de 4,5 bilhões de dólares.

A Advent vai investir os recursos em três etapas, segundo o documento publicado na semana passada. As primeiras duas parcelas vão somar 750 milhões de reais cada. A primeira já foi realizada e a segunda deve ser feita no próximo ano. O restante será investido até 2021, segundo o documento.

Patrice Etlin, um sócio da Advent International no Brasil, afirmou em junho que a empresa investirá bilhões de reais para converter hipermercados deficitários da rede em lojas de atacarejo. Novas aberturas de lojas não estão nos planos da Advent.