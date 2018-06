Advent planeja converter hipermercados do Walmart em lojas de atacarejo

São Paulo – A Advent International, que adquiriu uma participação de 80 por cento nas operações do Walmart no Brasil, planeja investir na conversão dos formatos de lojas da companhia norte-americana no país em vez de abrir novas, disse nesta terça-feira um executivo do grupo de investimentos.

Patrice Etlin, um sócio-diretor da Advent International no Brasil, disse a jornalistas em um evento da indústria em São Paulo que o grupo investirá bilhões de reais nos próximos dois anos nas operações e que espera converter hipermercados não lucrativos em lojas de atacarejo.