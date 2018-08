Advent conclui compra de 80% do Walmart Brasil

São Paulo – O fundo norte-americano Advent International concluiu nesta quarta-feira, 1º, a compra de 80% dos negócios da rede de hipermercados Walmart no Brasil. Os 20% restantes das ações ficam com o Grupo Walmart Global, por meio da empresa WMT Brasil.

A operação entre as duas empresas foi aprovada sem restrições pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em junho. Além das lojas do Walmart, a operação abrange as empresas Veraneio, WMS Brasil, Bompreço Supermercados e Bompreço Bahia.

O Walmart tem 55.000 funcionários no Brasil, onde fatura 28 bilhões de reais por ano.