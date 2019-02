Advent capta US$13 bilhões de fundo global de private equity

São Paulo – A gestora de private equity Advent International concluiu hoje a captação do fundo GPE VIII, com US$ 13 bilhões em recursos levantados.

Parte desses recursos serão destinados seletivamente para o Brasil e outros países da América Latina, em conjunto com o fundo de US$ 2,1 da Advent destinado a região.

O montante superou a expectativa do fundo, o oitavo criado pela companhia, em US$ 1 bilhão e foi captado em apenas seis meses.

O valor também foi superior ao último fundo global da Avent, o GPE VII, cuja captação feita em 2012 ficou em US$ 10,8 bilhões.

De acordo com a empresa, o dinheiro será investido em transações de controle ou em posições relevantes dentro de companhias com alto potencial de crescimento e atuação nos setores financeiros, de saúde, indústria, varejo e tecnologia.

As regiões prioritárias serão Europa e América do Norte, mas negócios selecionados na América Latina e Ásia também poderão receber investimentos.

“A conclusão da captação do GPE VIII é um marco importante para a Advent”, afirma Patrice Etlin, Managing Partner da Advent International em São Paulo, acrescentando que o novo fundo recebeu a adesão de investidores institucionais do Brasil.

Os recursos do fundo de investimento serão investidos por uma equipe de mais de 130 profissionais de investimento da Advent na Europa, América do Norte e Ásia.