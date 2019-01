Presidente do BB: “Administração será transparente, eficiente e honrada”

Brasília – O novo presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, prometeu “uma administração transparente, eficiente e honrada, contribuindo para reverter o atual quadro do País.” Em um breve discurso, durante cerimônia de posse dos bancos públicos, no Planalto, disse que trabalhou “como um soldado” desde o início da campanha do presidente eleito da República, Jair Bolsonaro.

“O País passou por grandes desgraças, mensalão, petrolão, crise da segurança, recessão terrível, parecia que o povo brasileiro estava desesperançado, jovens promissores e empresários falando em deixar o país. Hoje, temos responsabilidade enorme em reverter esse quadro e fazer com que os brasileiros voltem a se sentir honrados”, afirmou Novaes.

O executivo disse ainda que espera poder contribuir nesse esforço do governo no seu “pequeno nicho”. “Tive oportunidade de conhecer funcionários e dirigentes do BB no período de transição. Terei uma equipe eficiente para levarmos a cabo nossas responsabilidades. A Administração deve ser eficiente, transparente e honrada. Com a equipe que estamos montando, objetivos serão plenamente alcançados no BB”, concluiu o novo presidente do banco público.

Além de Novaes, tomam posse nesta segunda-feira os presidentes do BNDES, Joaquim Levy, e da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. O evento ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília.