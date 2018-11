Adeus, cartão: a tecnologia por trás dos pagamentos eletrônicos

Neste exato momento, milhares de pessoas compram algo pela internet. A novidade é a forma como essas compras vêm sendo realizadas nos últimos tempos. Até o popular cartão de crédito já está se tornando coisa do passado.

Cada vez mais, os consumidores estão deixando o dinheiro de lado e optando por meios eletrônicos de pagamento. A tendência, agora, são os “pagamentos invisíveis”, realizados por meio de celulares ou dispositivos móveis, que tornam a experiência de compra muito mais simples e segura.

Gigantes da tecnologia já perceberam esse movimento e vêm lançando suas próprias plataformas de pagamento, também conhecidas como e-wallets. Na China, por exemplo, 50% das compras online já são realizadas por meio de e-wallets.

Uma por todas

Ainda pouco conhecida entre os consumidores, mas escolhida por companhias que buscam oferecer a melhor experiência de compra, a Adyen é a empresa responsável pelo sucesso dessas novas ferramentas.

“Muitas pessoas já utilizam nossa tecnologia de maneira imperceptível, pois tornamos a etapa do pagamento tão simples e segura a ponto de ser quase invisível”, afirma Jean Mies, presidente da Adyen para a América Latina. “Isso só é possível porque, por trás de cada transação, existe um sofisticado cruzamento de dados que garante a identificação de quem compra com segurança e velocidade, quebrando barreiras na etapa do pagamento”, completa.

A Adyen foi fundada em 2006 e atualmente conta com 15 escritórios espalhados pelo mundo. Há sete anos no Brasil, é a única empresa do segmento que possui uma solução completa para pagamentos no país e está reinventando a forma como são realizados pagamentos em todo o mundo.

Sua tecnologia exclusiva permite aos lojistas aceitarem pagamentos em uma única plataforma. Em outras palavras, por meio de um sistema único, compatível com os principais métodos de pagamento utilizados no mercado, é possível concluir vendas em qualquer lugar, de qualquer dispositivo. A facilidade viabiliza o crescimento do faturamento nos canais online e em dispositivos móveis.

Praticidade e segurança são as palavras-chave da tecnologia do processo de pagamento eletrônico. O sistema não compartilha os dados do cartão, mas sim um token que aprova as transações. A autenticação da compra é feita com menos etapas, diminuindo as barreiras para a conclusão da compra. E a utilização de biometria e a atualização automática dos dados do cartão simplificam o processo. É mais fácil para quem paga e mais seguro para quem recebe.

Por meio da utilização de seu sistema pelos maiores varejistas do país, a Adyen já impacta mais de 50 milhões de consumidores no Brasil. O potencial de crescimento por aqui, porém, ainda é gigantesco. Os dispositivos móveis já respondem por 58% das vendas online em todo o mundo, mas, no Brasil, esse número ainda está em torno de 37% – percentual que deve subir, acompanhando o aumento nas vendas de smartphones no país.