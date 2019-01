Acionistas minoritários da Vale devem entrar na Justiça

Denise Luna, do Estadão Conteúdo

Por Denise Luna, do Estadão Conteúdo

Acionistas minoritários da Vale estudam entrar com ação contra a empresa e seus administradores no caso de Brumadinho, a exemplo dos acionistas americanos. Mas, na avaliação do vice-presidente da Associação dos Investidores Minoritários (Aidmin), Aurélio Valporto, dificilmente terão a mesma sorte dos investidores estrangeiros. “Os EUA têm um arcabouço mais amplo para proteger os investidores, aqui o mercado de capitais é visto como um cassino, mas estamos sendo provocados pelos nossos associados a tomar uma atitude”, disse.