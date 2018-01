Acionistas da Eletropaulo elegem 3 conselheiros independentes

São Paulo – Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta terça-feira, 2, os acionistas da Eletropaulo aprovaram a diminuição do conselho de administração de 11 para 9 membros, e elegeram três novos conselheiros independentes, em substituição a cinco outros que saíram do colegiado.

Saíram do conselho Berned Raymond da Santos Ávila, Francisco José Morandi Lopez, Pedro de Freitas Almeida Bueno Vieira, Vincent Winslow Mathis e Wilfredo João Vicente Gomes. Foram eleitos conselheiros independentes, indicados pela AES Holdings, Ana Marta Horta Veloso, Ana Maria Loureiro Recart e Erik da Costa Breyer.

Em ata da AGE, a Eletropaulo lembra que os eleitos atendem aos requisitos previstos no regulamento do Novo Mercado da B3 para serem considerados independentes.

Sem a presença de titulares de ações ON representativas de pelo menos dois terços do total, não foram realizadas as votações para alterar o Estatuto Social. Entre as alterações a serem votadas estão a possibilidade de emissão de ações ou de debêntures conversíveis sem direito de preferência, e a dispensa de necessidade de autorização prévia do conselho de administração para compra de energia em determinadas condições.

A Eletropaulo convocará nova assembleia para deliberar sobre os temas.