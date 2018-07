Acionistas da Eletrobras aprovam operar distribuidoras até dezembro

São Paulo – Acionistas da estatal Eletrobras aprovaram em assembleia nesta segunda-feira a possibilidade de a companhia seguir responsável pela operação de suas distribuidoras de energia no Norte e Nordeste do país até 31 de dezembro, período visto como necessário para a transferência do controle das empresas, que a estatal e o governo pretendem privatizar neste ano.

Antes, a previsão era que a estatal continuasse com as empresas apenas até o final de julho.

Como contrapartida ao novo prazo, no entanto, os acionistas estabeleceram a condição de que “todos os recursos necessários para operar, manter e fazer investimentos” nas empresas “sejam providos pela tarifa, pela União ou pelos fundos setoriais… sem qualquer aporte de recursos, a qualquer título pela Eletrobras”, segundo a ata do encontro.