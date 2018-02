Acionistas aprovam mudar nome da Hypermarcas para Hypera

São Paulo – Em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada nesta quarta-feira, 7, os acionistas da Hypermarcas aprovaram, por unanimidade, a mudança da denominação social da companhia para Hypera S.A. A alteração havia sido comunicada pela Hypermarcas em dezembro do ano passado.

A empresa passa a adotar a marca corporativa Hypera Pharma.

“A mudança da denominação social objetiva destacar o novo momento da Companhia, que passou a ter foco exclusivo no mercado farmacêutico a partir do ano de 2017, com sólida presença em vários dos mercados em que atua”, diz a Hypera, em nota.