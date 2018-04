O grupo líder do setor de hotéis na Europa, AccorHotels, anunciou nesta segunda-feira a compra do grupo suíço Mövenpick Hotels and Resorts por 560 milhões de francos suíços (470 milhões de euros).

Fundado em 1973, o Mövenpick Hotels and Resorts tem 84 estabelecimentos em 27 países, em particular na Europa e Oriente Médio, e possui 16.000 funcionários.