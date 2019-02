Accor investe mais de R$ 245 milhões em 11 hotéis no Brasil

São Paulo – A Accor anunciou hoje a construção de 11 novos hotéis no interior de São Paulo até 2017, em um investimento que ultrapassará os 245 milhões de reais.

Em comunicado à imprensa, a companhia afirmou que o objetivo é se firmar como líder do setor de hotelaria nas principais regiões metropolitanas de São Paulo.

Sete cidades estão nos planos da empresa: Sorocaba, Campinas, Pindamonhangaba, Araraquara, Cotia, Itu e Tatuí. A maior parte dos investimentos irá para novas unidades do Ibis budget – antigo Formule 1 – a marca mais econômica do grupo.

Além de algumas unidades Ibis tradicional, a Accor lançará no Brasil ainda este ano o Ibis Styles, que será construído em Campinas.

Além das novas unidades a serem construídas, a empresa espera inaugurar diversas novas unidades.

“A Accor tem crescido muito nos últimos anos, e atualmente nossas marcas estão presentes em 78 cidades, e em 2017 estaremos em 121, com a previsão de abertura de mais de 130 hotéis”, diz Abel Castro, diretor de Desenvolvimento de Novos Negócios para a América Latina.

A expansão, porém, não aproveitará a explosão de demanda que haverá no país com a Copa do Mundo. As primeiras unidades estão previstas para ficar prontas só em 2015.