Abril conclui venda de EXAME

São Paulo — Num leilão realizado nesta quinta-feira, em São Paulo, o Grupo Abril vendeu ao banco BTG Pactual sua unidade de negócios EXAME, que produz a revista, o site e o aplicativo da marca, além de realizar eventos. A venda ainda requer aprovação do Cade, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, para ser finalizada.

O leilão de EXAME estava previsto no plano de recuperação judicial do Grupo Abril, aprovado em agosto por assembleia de credores. Além de EXAME, o plano prevê a venda do imóvel onde fica a sede da Abril, em São Paulo, e imóvel em Campos do Jordão, no interior do estado.

A revista EXAME, a mais prestigiada publicação de negócios do país, é publicada há 52 anos e mantém edições especiais que também são líderes em suas categorias, como os anuários Melhores e Maiores, Guia EXAME de Sustentabilidade e Guia EXAME de Diversidade. O site exame.com é o de maior audiência em língua portuguesa nas áreas de economia e negócios, com média de visitantes superior a 20 milhões por mês. Além do site, EXAME conta com o aplicativo EXAME, de notícias diárias e artigos analíticos.

EXAME ainda é responsável por eventos anuais que reúnem autoridades, especialistas e líderes empresariais, incluindo o EXAME Fórum – em que são discutidas questões essenciais para o desenvolvimento do país –, e encontros com temas como sustentabilidade, infraestrutura, saúde, tecnologia e inovação.