Abílio Diniz diz que Brasil está “muito longe da crise”

São Paulo – Para o empresário Abilio Diniz, o Brasil não deve sofrer com a crise que se desenha no cenário econômico mundial. O empresário respondeu a perguntas de seus seguidores no Twitter através da Twitcam nessa tarde.

“Houve um pouco de desaceleração em 2011 em relação a 2010, mas o Brasil não está em crise, muito menos numa crise financeira”, disse Diniz. O empresário destacou que o Brasil tem reservas depositadas no exterior e que há, no país, crescimento de renda e distribuição de renda – que possibilitou o ingresso de “milhões de brasileiros” no mercado de consumo. Diniz destacou que as pessoas devem ter cuidado para não se endividar.

Entre as prioridades para o país, Diniz destacou a preocupação com o emprego. “Tem que gerar empregos, fazer investimentos, e ter gente criando postos novos”, disse. Além disso, ele destacou a necessidade de assistência médica e educação.