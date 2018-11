Aberta a licitação da área comercial do aeroporto de Floripa

O grupo suíço Zurich Airport está com inscrições abertas para interessados em ter um negócio no novo terminal de passageiros do Aeroporto Internacional de Florianópolis, em Santa Catarina.

O edital de concorrência contempla 44 pacotes, que vão de gastronomia a lojas de segmentos diversos, passando até por oportunidades de negócios não tão comuns em um aeroporto, como espaços de beleza feminino e masculino, coworking, centros de saúde e supermercado compacto. A proposta é aliar franquias e marcas de peso nacional e internacional às grifes que são a cara da capital catarinense.

O novo terminal terá o conceito de cidade-aeroporto, a exemplo do de Zurique, na Suíça. “Os aeroportos modernos têm, cada vez mais, se tornado locais de experiências inesquecíveis. É o que tenho chamado de a place to be, ou seja, um lugar para se estar”, comenta Tobias Markert, CEO da Floripa Airport, subsidiária do grupo Zurich Airport que administra o aeroporto.

Terraço panorâmico

Aliado às operações comerciais, o novo terminal de Florianópolis terá espaços de convivência, inclusive com áreas para exposições culturais e múltiplos serviços. Além disso, contará com um terraço panorâmico para observação do pátio das aeronaves, tornando-se também um destino de lazer e entretenimento no Sul da Ilha, em Florianópolis.

A concessionária suíça está construindo um novo e moderno terminal, quatro vezes maior que o atual e com capacidade para atender 8 milhões de passageiros. A construção da nova estrutura está adiantada, e o novo terminal entrará em operação no segundo semestre de 2019.

Interessados em participar do edital de concorrência devem acessar aqui.

O aeroporto

• 13º em movimentação do país

• 4 milhões de passageiros por ano, com projeção de crescimento de 6% anuais

Florianópolis

• Um dos principais destinos turísticos do Brasil

• 2º destino mais procurado do país por estrangeiros em viagem de lazer