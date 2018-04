Aberdeen retirou pedido de voto múltiplo para eleição em conselho, diz BRF

São Paulo – A BRF informou ter recebido do acionista Aberdeen Asset Management PLC pedido de retirada e cancelamento da adoção do processo de voto múltiplo para eleição dos candidatos ao Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que está convocada para a quinta-feira, 26.

A Aberdeen havia apresentado o pedido em 12 de abril, o que gerou uma alteração na forma como estavam sendo organizados os nomes para a eleição, por meio de duas chapas, uma por parte dos fundos de pensão Previ (Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil) e Petros (Fundação Petrobrás de Seguridade Social) e outra pelo conselho de administração, cujo presidente é o empresário Abilio Diniz.

A partir de então, surgiram novos nomes por indicação de acionistas, como o de Luiza Trajano, do Magazine Luiza, e Pedro Parente, presidente da Petrobras. Também nesse ínterim ocorreu a renúncia de José Aurélio Drummond Jr. ao cargo de presidente global da BRF.

No aviso publicado nesta quarta-feira, 25, a BRF diz que também considerou o fato de não ter havido solicitação da adoção do processo de voto múltiplo por outros acionistas relevantes (com participação acima de 5%), de modo que a eleição dos membros do conselho na assembleia será realizada pelo sistema de votação por chapa, conforme previsto no artigo 20 do estatuto social da companhia.

Assim, serão desconsiderados os votos que já enviados por acionistas para o pleito em sistema de voto múltiplo, por meio de Boletim de Voto à Distância e pelo material constante do Pedido Público de Procuração realizado pela companhia.

Nos termos do acordo de voto assinado em 19 de abril por Previ, Petros, Tarpon e Abilio Diniz, bem como o que fora decidido em reunião do conselho de administração na mesma data, há uma única chapa até o momento concorrendo à eleição.

Esta é composta por Augusto Marques da Cruz Filho, Dan Ioschpe, Flávia Buarque de Almeida, Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, José Luiz Osório, Luiz Fernando Furlan, Pedro Pullen Parente, Roberto Antonio Mendes, Roberto Rodrigues e Walter Malieni Jr.