Abear emite nota de agradecimento à Azul após saída da entidade

São Paulo – Após a Azul anunciar sua saída da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a entidade emitiu uma nota de agradecimento à companhia, uma de suas fundadoras, dizendo que a Azul ajudou a Abear a crescer e se consolidar.

No texto, a associação disse que permanece firme na “missão de promover um ambiente de cooperação empresarial”.

Mais cedo, a Azul anunciou sua saída da Abear, sob a justificativa de que prefere representar seus interesses de forma direta.

Em nota enviada a jornalistas, a companhia reconheceu as contribuições da entidade, mas a assessoria se disse impedida de dar mais detalhes.

Entre as fundadoras da Abear, além da Azul, estão Gol, Latam, Trip, que se fundiu com a Azul posteriormente, e Avianca, empresa em recuperação judicial e alvo de disputa entre as três.

A Azul foi a primeira a fazer uma oferta pela Avianca e, logo depois, viu as concorrentes entrarem na disputa, o que causou mal-estar e tem gerado algum desentendimento entre as empresas.