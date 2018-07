ABC Brasil lança plataforma para captar investimentos de pessoas físicas

São Paulo – O ABC Brasil, banco de médio porte com foco no atacado, lançou nesta terça-feira uma plataforma digital para captar investimentos de pessoas físicas, num esforço para diversificar suas fontes de recursos e abrir caminho para oferecer mais produtos bancários para o público de alta renda.

Batizada de ABC Personal, a plataforma inicialmente tem uma prateleira apenas com produtos de investimentos do próprio banco, como CDBs, Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs), que serão oferecidos para investidores com ao menos 35 mil reais para investir.

Desde sua criação há quase três décadas, o ABC lidera empréstimos para empresas de grande e médio portes captando recursos de investidores institucionais e do próprio setor financeiro. Cerca de 15 por cento das captações já são oriundas de pessoas físicas, mas por meio de gestoras de riquezas conhecidas como family offices.

No fim do primeiro trimestre, cerca de 21 bilhões dos quase 25 bilhões de reais de ativos administrados pelo ABC eram de recursos captados no mercado.

“Agora vamos também captar recursos direto das pessoas por meio da nossa plataforma”, disse o diretor vice-presidente do ABC Brasil, Sérgio Lulia Jacob.

Até o início de 2019, o ABC Personal incluirá na sua prateleira títulos públicos, e produtos de outras instituições financeiras do mercado, incluindo Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), debêntures, letras financeiras, fundos de investimentos e de previdência.

Mas ao contrário da tendência mais recente do mercado, com instituições oferecendo cardápios cada vez diversificados de produtos, inclusive de rivais, o ABC vai se concentrar numa oferta mais limitada de opções, disse o executivo.

“O foco é fazer um curadoria de poucos e bons produtos para um público mais exigente”, disse Jacob. “Se fizéssemos diferente, pareceria falso.”

Gradualmente, o ABC pretende ampliar a oferta de produtos aos clientes da plataforma, como serviços ligados a pagamentos e a conta corrente, ao mesmo tempo em que a participação desse público nas captações totais ganha relevância no conjunto.