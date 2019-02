AB InBev tem queda de 85% no lucro do 4º tri, a US$ 457 milhões

Bruxelas – A Anheuser-Busch InBev (AB InBev), maior cervejaria do mundo, divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 457 milhões no quarto trimestre de 2018, 85% menor que o ganho de US$ 3,04 bilhões apurado em igual período do ano anterior.

A receita da AB InBev, controladora da AmBev no Brasil, recuou para US$ 14,25 bilhões no trimestre até dezembro, de US$ 14,60 bilhões no mesmo intervalo de 2017. Já o volume de vendas diminuiu de 146 milhões de hectolitros para 142,4 milhões de hectolitros.

Apenas na América do Norte, maior mercado da empresa, a receita teve expansão anual de 0,5% no quarto trimestre, a US$ 3,7 bilhões.

O Ebitda ajustado da AB InBev – medida preferida da empresa que exclui itens extraordinários – foi de US$ 6,17 bilhões entre outubro e dezembro, bem semelhante aos US$ 6,19 bilhões de um ano antes. Fonte: Dow Jones Newswires.