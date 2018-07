AB InBev tem alta a US$ 1,94 bi no lucro líquido, mas receita recua

Londres – A Anheuser-Busch InBev SA informou nesta quinta-feira que seu lucro líquido foi de US$ 1,94 bilhão no segundo trimestre deste ano, um avanço de 29% na comparação com igual período do ano passado, quando ele havia ficado em US$ 1,50 bilhão. Marcas globais da empresa, como a Budweiser, a Corona e a Stella Artois, registraram aceleração no crescimento de suas receitas.

A receita total da companhia, por outro lado, caiu 1,2% na mesma comparação anual, para US$ 14,01 bilhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda), a medida preferida de lucro da empresa, que exclui itens excepcionais, teve avanço de 4%, a US$ 5,57 bilhões.

A AB InBev informou que sua receita nos EUA recuou 3,1% no segundo trimestre, também na comparação anual. Esse resultado foi motivado por uma queda de 5,1% nas vendas a atacadistas, no momento em que ela tenta melhorar sua logística.

A companhia disse que suas marcas globais de cerveja Budweiser, Corona e Stella Artois tiveram crescimento combinado na receita de 10,1% globalmente, em parte apoiadas pelo consumo vinculado à Copa do Mundo de futebol.

A AB InBev, que adquiriu em 2016 a SABMiller, em um dos maiores negócios corporativos da história, disse que as sinergias combinadas e cortes de custos provenientes desse acordo se traduziram em um resultado de US$ 199 milhões no segundo trimestre.