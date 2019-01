AB InBev anuncia mudança de comando na América do Norte

Bruxelas – A Anheuser-Busch InBev, a maior fabricante de cerveja do mundo, disse na segunda-feira que vai substituir o chefe da divisão da América do Norte no início do próximo ano.

A empresa informou em um comunicado que João Castro Neves decidiu demitir-se e será substituído a partir de 1º de janeiro de 2018 por Michel Doukeris, atualmente diretor de vendas.

“Os EUA são o nosso mercado mais importante e reconhecemos a necessidade de continuar concentrados em impulsionar o crescimento da receita do nosso portfólio”, disse o executivo-chefe da AB InBev, Carlos Brito.

A AB InBev é dona da Ambev no Brasil.