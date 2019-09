A Uber pode deixar de operar em Londres? Empresa espera que não

Londres — A licença do Uber para operar em Londres vence em cinco dias, e a empresa espera que seja renovada. No entanto, o órgão regulador, que já retirou o direito do aplicativo de operar na cidade, segue em silêncio sobre a decisão.

A Transport for London (TfL) rejeitou o pedido de renovação de licença da empresa em 2017, devido a falhas que, segundo ela, foram encontradas ao relatar crimes graves e verificar antecedentes de motoristas, iniciando uma ação legal.

Um juiz em 2018 concedeu ao Uber uma licença que expira em 25 de setembro, após a empresa fazer várias alterações em seu modelo de negócios em Londres, seu principal mercado na Europa.

Uma pergunta feita ao prefeito de Londres, Sadiq Khan, de um membro da assembleia da cidade sobre a renovação da licença ainda está aguardando uma resposta, segundo o site da autoridade no início desta semana.

A TfL disse que não comenta pedidos de licenças individuais. A Uber se recusou a comentar nesta sexta-feira.

Entre as opções, oferecer ao Uber uma licença de cinco anos, uma mais curta, ou retirar da empresa a capacidade de operar, quase certamente levando a um processo de apelação durante o qual o aplicativo ainda seria capaz operar, como em 2017.