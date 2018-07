À prova de balas: o balanço do Facebook

Quem olha para as finanças da rede social Facebook mal pode imaginar que a empresa passou pelo que passou este ano. O Facebook foi envolvido num escândalo de mal uso de dados pela companhia inglesa Cambridge Analytica, que interferiu a favor dos republicanos nas eleições americanas de 2016. O presidente Mark Zuckerberg foi chamado a depor em comissões legislativas nos Estados Unidos e na Europa, teve seu tête-à-tête pessoal com o presidente francês Emmanuel Macron e foi até enquadrado na capa da revista Wired como alguém que tinha acabado de tomar uma surra.

Hoje, quando a empresa apresentar seus resultados do segundo trimestre, a surra deve passar longe. É esperado que o Facebook tenha um faturamento de 13,3 bilhões de dólares, 43% maior do que há um ano, com um lucro de 1,71 dólar por ação, alta de 30%.

À parte com os imbróglios políticos do Facebook, analistas devem estar atentos ao engajamento de usuários na plataforma — uma preocupação que ronda os balanços muito antes da Cambridge Analytica. A companhia deve anunciar 2,25 bilhões de usuários mensais e 1,5 bilhão usuários ativos diários, uma alta de cerca de 12% em ambos os números em relação ao ano passado, mas sinais sobre tempo de uso estarão no radar.

As companhias que o Facebook comprou também devem começar a chamar a atenção. Descolado dos escândalos políticos, a rede de fotos e vídeos Instagram atingiu a marca de 1 bilhão de usuários mensais durante este trimestre e lançou uma plataforma de vídeos de até 1h de duração, além de disponibilizar mecanismos de venda de produtos direto na plataforma. O Facebook não discrimina qual o percentual de faturamento corresponde ao Instagram, mas analistas estimam que a rede pode ter receita de até 16 bilhões de dólares este ano.

Zuckerberg deve continuar dizendo o que precisa dizer: para os legisladores, a empresa irá investir em compliance e mecanismos de segurança de informação e de dados; para investidores, crescimento no número de usuários e no faturamento. Enquanto isso o Facebook segue à prova de balas: as ações subiram 21,65% este ano.