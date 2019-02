A pedido de Mourão, ministro vai à Embraer discutir acordo com Boeing

São Paulo – O ministro da Defesa, general do Exército Fernando Azevedo e Silva, está viajando hoje para São José dos Campos, onde fica a sede da Embraer. O objetivo da visita, segundo EXAME apurou, é discutir o acordo da fabricante de aviões brasileira com a gigante americana Boeing.

Silva vai se encontrar com o presidente da Embraer, Paulo Cesar de Souza e Silva, a pedido do vice-presidente da República, general Hamilton Mourão. Nos últimos dias, Mourão tem encontrado com investidores e advogados que questionam a operação que vai criar uma joint-venture entre a brasileira e a Boeing, da qual a americana controlará 80%.

O negócio está programado para ser votado em assembleia de acionistas no próximo dia 26. Mas têm crescido as críticas à transação. Em sua última edição, EXAME revelou que um grupo de advogados e acionistas minoritários faz uma investida na ala militar do governo para tentar impedir a associação das duas fabricantes de aviões.

O principal argumento é que a transação beneficia apenas a gigante americana., que já que negócio faria a Embraer perder toda a equipe de pesquisa e desenvolvimento. Segundo investidores, um dos principais alvos da Boeing é a Eleb, subsidiária da Embraer que projeta trens de pouso, considerada referência mundial.

A assessoria de imprensa do ministério da Defesa, da vice-presidência e da Embraer não responderam imediatamente a um pedido de comentário.