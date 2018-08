A nostalgia de Elon Musk não é uma boa ideia

Elon Musk pegou a comunidade empresarial de surpresa quando disse que havia garantido medidas de financiamento para fechar o capital da Tesla. O Financial Times revela que, na verdade, o conselho apenas começou a avaliar essa opção.

Musk argumenta que a pressão dos vendedores a descoberto e a volatilidade das ações da Tesla estão distraindo ele próprio e seus funcionários de maneira excessiva: eles não conseguem se concentrar no longo prazo. Pode-se entender a nostalgia de Musk por seus dias de startup, quando ele era o único mestre a bordo. Mas, chegando a um novo estágio de crescimento, a Tesla precisa da escala, dos arranjos financeiros e de governança que podem levá-la adiante, já que os concorrentes chineses como a NIO e a BYD podem realmente ultrapassar a Tesla muito em breve.

A nostalgia é a última coisa que Tesla precisa. Aqui está o porquê:

Prazos. Embora seja constrangedora, a pressão dos analistas e mercados financeiros também garante que uma empresa não procrastine a entrega de seus objetivos. A Tesla tem repetidamente perdido prazos de lançamento e produção, uma indicação de que precisa de tal disciplina;

Poder centralizado. Em uma organização bem governada, o CEO deve delegar as operações o suficiente para se concentrar na visão de longo prazo. Em empresas como a Apple e a LVMH, duas companhias abertas de grande sucesso, o nível de descentralização da administração e a clara distribuição de funções garantem que essas empresas possam se concentrar no longo prazo e executar bem e entregar resultados trimestrais no curto prazo. Temos indicações de que a autoridade está muito concentrada nas mãos de Musk e isso não é saudável. Em um mundo complexo, onde a imprevisibilidade é a norma, nenhum CEO pode criar o nível necessário de agilidade por conta própria;

Investidores. Em uma estrutura privada, Musk poderia ser ainda mais limitado por seus investidores do que hoje. De fato, como todas as empresas listadas na área de tecnologia que desfrutaram de muito mais leniência de analistas e mercados do que as tradicionais industriais, Musk poderia esgotar a paciência de seus investidores privados muito mais rapidamente do que nos mercados financeiros. Se isso acontecesse, ele poderia ser demitido por seus novos donos

Tempo. A criação de uma nova estrutura de controle consumirá tempo. Por enquanto, isso pode distrair Musk e Tesla de competirem contra as novas crianças chinesas (e europeias) no quarteirão.