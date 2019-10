A Louis Vuitton seguirá vivendo num mundo à parte?

São Paulo — Brexit, guerra comercial, Irã, Síria, Hong Kong. É preciso deixar a instabilidade global de lado na hora de se analisar o desempenho das grandes empresas de luxo. Nesta quarta-feira, a maior delas, o conglomerado francês LVMH divulgará seus resultados do terceiro trimestre com expectativa de manter o ótimo desempenho dos balanços anteriores.

Dona de 75 marcas como Louis Vuitton e Christian Dior, a LVMH teve vendas acima do esperado no primeiro semestre. O faturamento bateu 25,1 bilhões de euros, 15% acima dos primeiros seis meses de 2018, enquanto o lucro subiu 14% em relação ao mesmo período do ano anterior, para 5,3 bilhões de euros. A Louis Vuitton teve resultados “em níveis excepcionais”, segundo a empresa.

Uma explicação para os números está na falado presidente do conglomerado, Bernard Arnault, o quarto homem mais rico do mundo: “nossos produtos transcendem o tempo”. Outra fonte de expansão vem da China, onde, apesar da redução no ritmo de crescimento econômico, o consumo de luxo avança 20% ao ano. Para atrair os novos ricos, da China e do resto do mundo, o conglomerado segue diversificando suas marcas: este ano lançou, por exemplo, uma grife em parceria com a cantora Rihanna.

No Brasil, o mercado de luxo já viveu dias melhores. Marcas importantes, como Versace e Kate Spade anunciaram nos últimos anos sua saída do país após anos de renitente crise econômica e de instabilidade cambial. Mas os números estão longe de ser ruins. Segundo a consultoria Euromonitor, o faturamento dos produtos de luxo cresceu 18% no país entre 2013 e 2018, num período em que a renda per capita encolheu 6%.

A projeção é que o mercado de luxo no país avance mais de 20% até 2023, puxado pelo “luxo de experiência”, como refeições e viagens. Eis um desafio adicional para grandes empresas como a LVMH: os ricos continuarão gastando, mas preferem cada vez mais um bom jantar a uma nova bolsa.