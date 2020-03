“As medidas são boas, o problema é a velocidade de execução”, diz Galló

A pandemia de coronavírus contaminou as expectativas para a economia, negócios e investimentos, exigindo soluções tanto por parte do governo quanto das empresas. Em entrevista ao vivo para a série exame.talks, José Galló, presidente do conselho de administração da varejista Lojas Renner, diz que o Brasil já viveu muitas crises: as industrias pararam, 300% de inflação ao mês, as lojas fecharam e muitas empresas continuam existindo. “O líder tem que entender que crises têm quatro etapas: a primeira é do pânico, quando as pessoas estão perdidas, depois é a do realismo – o que temos que fazer com funcionários, fornecedores e pessoas mais necessidades-, depois entramos na fase da solidariedade – da compreensão – e, por fim, é a fase da negociação”, afirma. “Essa crise é mais complicada porque começa na saúde com impactos na economia. Por isso, tem que haver integração entre um grande líder, com sub líderes de saúde e de economia. Esse triunvirato precisa ter calma, não pensar em eleição nem destruir ninguém, é momento de união. O problema é que a fase do pânico está sendo alimentada por desencontros.” Participam também do bate-papo, Marcos Lisboa, presidente do Insper, e Eduardo Mufarej, fundador do RenovaBR. Confira aqui.

Para Lisboa, não temos liderança hoje. “Deveria uma equipe coordenada para informar a população que está muito desinformada, criar protocolos de saúde, dar acesso a telefones para tirar dúvidas do que deve ser feito. Não existe esse debate de economia versus saúde. Mesmo a população jovem e saudável vai precisar de atendimento hospitalar”, diz.

Galló e Lisboa concordam que deveria ser criado um comitê de crises para gerenciar e definir cronogramas com segurança de serviços essenciais de energia, água e gás, por exemplo. “Poderíamos ser chamados [empresários] para ajudar nesse sentido”, diz Galló. O problema, afirma Mufarej, é que “estamos esperando iniciativas de onde não está vindo [governo federal], virou uma briga retórica que não vai ajudar a população no fim do dia. Estão tratando como se não fosse uma crise, como se fosse uma criação da mídia.”

Apesar da urgência, até agora, a maior parte do pacote econômico de 308,9 bilhões de reais anunciado pelo ministério da Economia ainda não saiu do papel. Isso impacta diretamente a vida de 40 milhões de trabalhadores informais que inicialmente receberiam 200 reais por mês de ajuda, mas ainda se encontram em compasso de espera. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro revisou para cima o valor para 600 reais, e a proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados. O texto agora precisa ser analisado e aprovado pelos senadores.

Para Galló, as medidas anunciadas são boas, o problema é a velocidade da execução. “Precisam entrar em campo imediatamente, como vamos viralizar? Precisa haver solidariedade das empresas com fornecedores e clientes. Recebeu recursos? Ajude o seu redor.” Na opinião de Lisboa, as medidas anunciadas estão atrapalhadas. “Os primeiros anúncios foram para antecipar o 13o salário, mas o fato é que quem mais vai sentir a crise são os autônomos. Os estados estão pedindo muito dinheiro, como se fossem ter uma queda do PIB [produto interno bruto] de 34%, que não parece ser o caso, em vez de fazer ajustes nas contas do serviço público. É um universo paralelo que o setor público vive, porque o salário dos servidores não pode cair, sendo que o país empobreceu. Gera indignação, como se o Tesouro fosse um caixa inesgotável. Vejo solidariedade do setor privado, mas no setor público, não.”

Mufarej concorda. “O Brasil vai empobrecer radicalmente, mas ninguém [do setor público] quer colocar seu quinhão. O setor público tem que se socializar e entender o papel dele. Mas ninguém fala isso.” É a fase da solidariedade, descrita pelo Galló.

Os incentivos para as empresas não fogem à regra. O Banco Central (BC) adotou medidas que injetaram 1,2 trilhão de reais em recursos no mercado, mas o dinheiro não chegou às companhias. Isso porque, mesmo com as medidas que liberaram liquidez para os bancos, as instituições não estão concedendo linhas novas e, quando estão, é com taxas mais altas e prazos mais curtos.

Então, o que deveria ser feito? Os três concordam que é necessário criar um comitê organizado de crise, integrado a estados, municípios, coordenando com o Judiciário. É, em outras palavras, gestão para entender os problemas localizados. “Por que não criar um call center para a população ligar e saber se os sintomas são característicos, se deve ir para o hospital e para qual hospital que tenha leito disponível. Tudo isso requer prontidão”, afirma Lisboa. Também deveria ser feito o mapeamento de protocolos essenciais de serviços que não podem ser interrompidos.

Se as rodovias fecham? Como fica o transporte de cargas no Brasil? Tudo isso está em falta. A gente assiste a uma guerra de vaidades. As grandes lideranças, em geral, trazem para perto de si o diferente. Foi o que fez Winston Churchill. Ouça quem pensa diferente. Não dá para autoridade do país num nível de rasteiro.

Mufarej lembra que o Brasil não tem um prontuário médico comum, que é essencial para definir ações coordenadas. “É muita ineficiência para lidar com crises. Até hoje, a carteirinha de vacinação no posto de saúde é de papel. A tecnologia está aí, mas não usamos. É um enorme desafio de execução.”

Enquanto isso, a doença avança rapidamente no Brasil. Em uma semana, os casos triplicaram e já são 2.915 pacientes infectados e 78 óbitos.

O debate foi mediado pelo repórter João Pedro Caleiro.