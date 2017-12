A Europa poderá criar o próximo Google?

LONDRES – A Europa está dando grandes passos para eliminar as barreiras que freiam o desenvolvimento de empresas tecnológicas europeias que possam competir no nível dos gigantes mundiais como o Google, Amazon.com Inc ou Tencent Holdings Inc, mostrou um relatório publicado nesta semana.

A região tem centros tecnológicos prósperos nas principais cidades, com novos fundos, empresários experientes, uma crescente base de talento técnico e um melhor entorno regulatório, segundo um estudo da empresa de risco europeia Atomico.

Enquanto até mesmo as maiores empresas tecnológicas da Europa continuam sendo apenas uma pequena fração do tamanho das maiores rivais dos Estados Unidos e da Ásia, o líder global em streaming de música, Spotify, da Suécia, marca a ascensão da ambição dos empresários europeus. o Spotify está se preparando para uma saída à bolsa ano que vem que poderia valorizá-lo em 20 bilhões de dólares ou mais.

“A probabilidade de que a próxima empresa que defina a indústria possa vir da Europa e se converter em uma das mais valiosas do mundo nunca foi tão alta”, disse Tom Wehmeir, diretor de pesquisas do Atomico e autor do relatório.

Importantes fundos de capital de risco e empresários na região disseram à Reuters que cada vez mais estão convencidos de que a próxima empresa mundial pode surgir da Europa, em campos que incluem a inteligência artificial, video games, música e mensagens.