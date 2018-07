Domino’s Pizza mantém ritmo que superou Google e Netflix

Um dos grandes fenômenos do mercado de fast food mundial deve manter o bom momento ao divulgar resultados trimestrais nesta quinta-feira. A rede de pizzarias americana Domino’s deve anunciar lucros de 1,75 dólar por ação e faturamento de 783 milhões de dólares, segundo analistas. Um ano atrás, o lucro por ação por de 1,32 dólar, com vendas de 628 milhões de dólares. Ou seja: o aumento anual de lucro deve ser de 33% e o de faturamento, de 25%.

Nos últimos 12 meses, as ações da companhia valorizaram 35%; em cinco anos, a alta foi de 350%, para um valor de mercado de 11 bilhões de dólares. É um resultado superior ao de companhias como Google e Netlix no período. Os resultados foram alcançado graças a uma grande transformação iniciada em 2010, depois que o CEO Patrick Doyle decidiu atacar de frente uma sucessão de críticas. Alguns clientes chegaram a chamar a pizza da Domino’s de “a pior do mundo”.

A companhia também investiu em tecnologia como poucas empresas de comida jamais fizeram. Um aplicativo, por exemplo, permite aos clientes fazerem um pedido sem nenhum clique. Em alguns segundos o app pede a pizza cadastrada previamente. Em algumas lojas dos EUA também é possível ser identificado via smartphone ou smartwatch na porta do estabelecimento e, sem dizer nada, pegar a pizza pré-cadastrada no caixa.

A Domino’s tem 15.000 lojas espalhadas pelo mundo e, nos EUA, 60% dos pedidos são feitos online. O investimento em tecnologia impulsionou os resultados e o valor de mercado da companhia.

No Brasil a companhia também vive ótimo momento sob comando do Grupo Trigo, o memos que controla a rede de restaurantes Spoleto. O grupo negocia a entrada de um investidor para manter o crescimento no país, com foco em São Paulo. A meta é abrir no estado pelo menos 200 pizzarias nos próximos anos, mantendo assim um crescimento de 26% no primeiro trimestre. A Domino’s faturou 330 milhões de reais no Brasil em 2017. Por aqui, o foco no delivery e em promoções ajudou em meio à crise. O desafio é manter o ritmo.