A crise da Gap: marca fechará loja de 3 andares em Nova York

A Gap planeja fechar uma de suas principais lojas em Nova York este mês.

A varejista de roupas, que anunciou em novembro que poderá fechar centenas de lojas Gap de baixo desempenho, fechará um ponto comercial de três andares no número 680 da Quinta Avenida no dia 20 de janeiro, confirmou a empresa em um e-mail.

O CEO, Art Peck, também disse no mês passado que o valor de alguns pontos emblemáticos está sendo examinado.

A Gap, que também opera as redes Old Navy e Banana Republic, registrou queda de vendas em sua marca homônima em meio às dificuldades mais generalizadas enfrentadas por alguns varejistas tradicionais de roupas.

A companhia espera que o fechamento de lojas fracas dê impulso à lucratividade. A loja da Quinta Avenida fica ao sul da Trump Tower, em uma região com aluguéis altos que é frequentada por turistas, especialmente durante as festas de fim de ano, devido à proximidade com o Rockefeller Center.

As ações da Gap, que subiram junto com a maioria das ações dos EUA na quarta-feira, perderam cerca de um quarto de seu valor em 2018. Pares como a American Eagle Outfitters e a Abercrombie & Fitch registraram ganhos neste ano.

A CNBC noticiou anteriormente o fechamento da loja.