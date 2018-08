A Blizzard surfa no bom momento dos jogos eletrônicos

Com o mercado de jogos eletrônicos em ebulição, investidores estarão de olho na divulgação de resultado trimestral da produtora Activision Blizzard nesta quinta-feira. Os games são a indústria de entretenimento que mais fatura no planeta. Segundo a agência Reuters, os jogos faturaram 116 bilhões de dólares em 2017, ante 105 bilhões de dólares da TV e dos serviços de streaming. O cinema faturou 41 bilhões de dólares e a música, 17 bilhões de dólares. A distância tende a crescer, já que os jogos seguem crescendo, a uma taxa de 10% ao ano, enquanto a TV encolheu 8% em 2017.

A Blizzard, uma das maiores produtoras de jogos do planeta, deve apresentar resultados sobre sua recente série de sucesso Overwatch, que no último final de semana lotou a Barclay’s Arena em Nova York para a final da Liga Overwatch. É esperado um parecer sobre o momento de jogos mais consolidados da companhia como World of Warcraft, que já tem 14 anos, e Starcraft 2. É esperado que a empresa traga também detalhes sobre o futuro da empresa na franquia Call of Duty: Black Ops 4, que lançou em maio um concorrente para o sucesso Fortnite, jogo que em 10 meses alcançou 1 bilhão de dólares em faturamento mesmo sendo gratuito.

É esperado que a empresa tenha um faturamento de 1,39 bilhão de dólares, com 0,36 dólares em lucros por ação. “Nós acreditamos que a Blizzard está construindo um negócio de entretenimento voltado para o século 21, ao estilo da Disney, mas com margens operacionais muito maiores”, afirmou o analista da Jefferies, Timothy O’Shea.

Esta semana, outro grande nome da indústria de jogos anunciou sucesso nos resultados. A japonesa Nintendo divulgou a venda de 17,9 milhões de jogos nos meses entre abril e junho, um aumento de 121% em relação ao mesmo período do ano passado. O bom resultado na venda de jogos foi grande responsável pela alta dos lucros da empresa, de 88% no segundo trimestre, chegando a 275 milhões de dólares.