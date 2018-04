99 troca presidência e prepara expansão na América Latina

São Paulo – A 99 anunciou mudanças no seu comando e se prepara para ter um papel mais estratégico na América Latina.

O chinês Tony Qiu irá substituir Peter Fernandez como CEO, que permanecerá como consultor estratégico da 99.Fernandez liderou a 99 desde 2016 e esteve à frente do esforço internacional de captação de recursos da empresa, incluindo a aquisição da 99 pela chinesa DiDi Chuxing em janeiro de 2018.

A aquisição foi fechada por cerca de 960 milhões de dólares e avaliou a brasileira em 1 bilhão de dólares.

O novo CEO da companhia já trabalhou na compradora, como líder das operações de desenvolvimento internacional da DiDi e do DiDi Premier, serviço de mobilidade pessoal mais sofisticado da DiDi.

Já Matheus Moraes, atual diretor de relações institucionais da empresa, assume como presidente da 99, responsável pela supervisão das operações diárias.

Expansão internacional

Hoje a empresa brasileira de mobilidade urbana conecta mais de 300 mil motoristas e 14 milhões de passageiros em mais de 500 cidades brasileiras. Ela atua com táxi, táxi de luxo e carros particulares. Em 2017, as corridas de táxi aumentaram de 25% e as corridas de POP se multiplicaram em quase 100 vezes, devido à expansão do serviço em mais de 40 cidades brasileiras.

A partir de agora, a 99 deverá ter um papel estratégico maior nas crescentes operações na América Latina da DiDi Chuxing, de acordo com comunicado.

A chinesa é a maior plataforma de transporte de passageiros do mundo. São mais de 21 milhões de motoristas e proprietários de automóveis gerando renda na sua plataforma, com 450 milhões de usuários cadastrados.

A chinesa também está acelerando sua internacionalização, com foco na China, Ásia e América Latina. Ela firmou parcerias de investimento e tecnologia com sete líderes internacionais de corridas, incluindo Grab, Lyft, Ola, Uber, 99, Taxify e Careem.