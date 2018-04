99 lança plataforma automática para transporte corporativo

São Paulo – A 99 acaba de lançar uma nova plataforma voltada para o transporte corporativo de pequenas e médias empresas. Batizada de Self Service, a novidade permite que negócios interessados em usar o serviço façam a adesão de forma automática, num processo que dura um dia (antes o processo de adesão levava até cinco dias).

O objetivo principal é concorrer com o formato de transporte corporativo via reembolso – burocrático e ineficiente na visão de Leandro Barankiewicz, diretor de operações B2B da 99.

Atualmente, a 99 atende 12 mil empresas no Brasil.

Além do serviço de transporte propriamente dito, a empresa oferece um sistema de gestão que facilita o controle dos gastos com transporte, gerando economia.

Agora, a adesão a esse sistema ficou automática e não exige que a empresa entre em contato pessoalmente com a 99. “Esse tipo de cliente não quer esse contato, prefere fazer tudo automático. Mas se ele tiver qualquer necessidade, ele tem canais para entrar em contato”, garante.

Com isso, a empresa – que cresceu 229% no segmento corporativo em 2017 – espera superar essa marca para 2018.

Segundo Barankiewicz, as empresas que aderem ao sistema veem uma economia com transporte da ordem de 40%.

Isso porque, pela plataforma é possível controlar quantas viagens cada funcionário fez, as cidades em que os gastos foram maiores, além de limitar o acesso dos funcionários ao serviço – é possível determinar que um colaborador só pode usar o transporte pela empresa no horário comercial, por exemplo.

Barankiewicz não informa o marketshare da 99 nesse segmento, mas garante que seu principal concorrente não é o Uber ou as cooperativas de táxi.

“Concorremos com o sistema de reembolso”. Segundo ele, mais de 60% do mercado ainda opera dessa forma para gerenciar o uso de transporte particular por seus empregados.