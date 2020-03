99 doa R$ 4 mi em corridas para apoiar cidades na crise da covid-19

A empresa de transporte por aplicativo 99 anunciou na última segunda-feira, 23, que irá doar 4 milhões de reais em corridas para os governos municipais do Brasil. A cidade de São Paulo será a primeira a receber o benefício. A Secretaria Municipal de Saúde receberá 60.000 vouchers para o deslocamento de profissionais da área durante a crise de coronavírus.

As autoridades locais terão liberdade para definir as regras de uso dos cupons, desde que a segurança dos motoristas esteja garantida. A empresa, por meio de nota, disse que está em contato com os governos para definir os próximos passos da parceria.

Outras ações

No dia 13 de março, a chinesa DiDi Chuxing, dona da 99 e da 99Food no Brasil, anunciou que criou um fundo especial de 10 milhões de dólares para dar apoio aos motoristas e entregadores parceiros da empresa que forem diagnosticados com o novo coronavírus. A empresa também zerou, durante a crise, o pagamento da taxa de manutenção da câmera de segurança que alguns motoristas têm nos carros.

Além disso, a 99 participa do movimento #DistânciaSalva, com mais de 60 grandes marcas brasileiras, como Itaú Cultural, Havaianas, Liv Up, Desinchá, Saint Paul Escola de Negócios e Neon. A campanha nas redes sociais busca colaborar na conscientização sobre o contágio da doença e proteção aos mais vulneráveis.

No aplicativo de delivery 99Food, que opera em Belo Horizonte, a empresa disponibilizou um seguro contra acidentes pessoais aos motoristas e ofereceu a opção de entrega sem contato, adotada também pela Rappi e iFood. A 99Food também está gradualmente distribuindo kits com máscaras da categoria N95/FFP2 e álcool em gel 70% para a higienização de mãos, bolsas e guidão.