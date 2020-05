99 diz a funcionários que não terá demissões na crise do coronavírus

A empresa de mobilidade via aplicativo 99 enviou um comunicado a seus funcionários dizendo que não terá demissões em um futuro próximo, em razão da pandemia do novo coronavírus. A 99 tem cerca de mil funcionários e 700 mil motoristas parceiros. Segundo a 99, o compromisso de não demissão está alinhado com o posicionamento da chinesa DiDi Chuxing em todos os mercados em que opera. A DiDi comprou a 99 em 2018.

No texto, o diretor geral da 99, Yang Mi, recorre ao exemplo da China para falar sobre a recuperação da demanda após a fase mais crítica da pandemia. “Temos um negócio sólido, com fundamentos que continuam fortes, especialmente no mercado da China, onde se recuperou mais de 60% do volume de corridas pré-pandemia”, disse.

“Seguiremos trabalhando com muita energia e eficiência, como sempre fizemos, e precisamos continuar com a barra elevada para manter o alto desempenho do nosso time. Fiquem seguros”, continua Mi. O comunicado foi divulgado aos funcionários na quinta-feira, 7.

A empresa divulga ainda que tem 25 vagas abertas para interessados em trabalhar nos segmentos de mobilidade urbana e delivery, por meio da 99Food, braço de entregas que opera em Belo Horizonte, Curitiba e deve chegar a mais 12 cidades este mês.

Também na semana passada, a Uber, concorrente da 99, informou ter tido prejuízo de 2,9 bilhões de dólares, o valor mais alto dos últimos três trimestres. A Uber já anunciou que irá cortar 3.700 postos de trabalho globalmente, o que representa 14% de toda a equipe.

Os aplicativos de transporte de passageiros têm sido duramente afetados pelas restrições de circulação devido à pandemia em todo o mundo, e não é diferente no Brasil. Na sexta-feira, 8, a prefeitura de São Paulo endureceu o rodízio de veículos na cidade. Agora, veículos com placa de final com número par só podem circular em dias pares, e placas de final ímpar, em dias ímpares.

O decreto inclui nas restrições motoristas de aplicativos como Uber, 99 e Cabify. Os táxis estão isentos. A Associação de Motoristas de Aplicativo enviou uma carta à prefeitura pedindo mudança nas regras para os motoristas de aplicativo.