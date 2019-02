8 negócios anunciados pela Embraer em 2014 até agora

1. Pedidos zoom_out_map 1/9 (Julia Carvalho/EXAME.com) acordos anunciados pela Embraer são avaliados em mais de 11,7 bilhões de dólares e contemplam a venda de centenas de aviões. Veja, a seguir, quem são os oitos clientes conquistados pela Embraer neste ano: São Paulo - Na semana passada, a Embraer fechou mais uma encomenda com valor bilionário - a oitava de 2014 até agora. Osanunciados pela Embraer são avaliados em mais de 11,7 bilhões de dólares e contemplam a venda de centenas de. Veja, a seguir, quem são os oitos clientes conquistados pelaneste ano:

2. Fuji Dream Airlines zoom_out_map 2/9 (Divulgação/ Embraer) Em julho, a japonesa Fuji Dream Airlines encomendou três aviões modelo E175, com a opção de compra para mais três aeronaves do mesmo modelo. Segundo a Embraer, se todas as opções forem exercidas, o valor do pedido é estimado em 258,6 milhões de dólares, tendo como referência preços de lista de 2014.

3. Azerbaijan Airlines zoom_out_map 3/9 (Divulgação/ Azerbaijan Airlines) Também em julho, a Azerbaijan Airlines, companhia aérea do Azerbaijão, país localizado no limite entre Ásia e Europa, assinou um acordo com a Embraer para comprar dois jatos E190. O valor do contrato é estimado em 95,4 milhões de dólares.

4. Azul zoom_out_map 4/9 (Getty Images) Durante a Feira Internacional de Farnborough, a Embraer e a Azul assinaram carta de intenção para a compra de 30 jatos modelo E195-E2. Segundo comunicado da Embraer, o contrato deve ser concluído no último trimestre do ano. O acordo entre as duas empresas brasileiras contempla ainda direitos de compra para 20 jatos adicionais do mesmo modelo. O contrato tem um valor estimado em 3,1 bilhões de dólares.

5. Air Costa zoom_out_map 5/9 (Reprodução/Facebook) No início do ano, a Embraer assinou um acordo com a Air Costa, companhia aérea indiana, para um pedido firme de 50 E-Jets E2s, com direitos de compra de mais 50 aeronaves. O acordo prevê a venda de aviões modelos E190-E2 e E195-E2 e tem valor estimado de 2,9 bilhões de dólares, que pode chegar a 5,8 bilhões de dólares - caso as 100 aeronaves sejam compradas pela Air Costa.

6. ICBC zoom_out_map 6/9 (Divulgação/Embraer) Em junho, a Embraer e a chinesa ICBC Financial Leasing Co. anunciaram acordo para encomenda de 20 aeronaves modelo E190-E2, sendo 10 pedidos firmes e 10 direitos de compra. A operação tem valor do contrato de 1,1 bilhão de dólares e a entrega dos primeiros aviões está prevista para o início de 2018.

7. Tianjin Airlines zoom_out_map 7/9 (Divulgação/Embraer) Outra chinesa que fechou acordo com a Embraer neste ano foi a Tianjin Airlines, que encomendou 40 aeronaves modelos E-Jets e E-Jets E2. O contrato foi avaliado 2.1 bilhões de dólares.

8. Japan Airlines zoom_out_map 8/9 (Yuriko Nakao/Bloomberg) O mais recente acordo anunciado pela Embraer foi com a Japan Airlines, que encomendou 15 E-Jets, dos modelos E170 e E190, e outras doze aeronaves adicionais da família da mesma família. O valor do pedido firme é de 677 milhões de dólares.