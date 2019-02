75 vizinhos de barragens da Vale também serão retirados de suas casas

São Paulo – A Vale anunciou a realocação de cerca de 75 pessoas situadas no entorno de cinco barragens a montante em Minas Gerais que passam por processo de descomissionamento, conforme comunicado divulgado nesta quarta-feira.As barragens são a de Vargem Grande, do complexo de mesmo nome, e as de Forquilha I, Forquilha II, Forquilha III e Grupo, todas inativas e localizadas perto da mina de Fábrica.

No início do mês, a Vale já havia informado sobre a decisão de antecipar suspensão temporária da produção das plantas de concentração do Complexo de Vargem Grande. Ainda em janeiro, a mineradora aprovou investimentos de 5 bilhões de reais para acabar com as barragens a montante, o mesmo sistema utilizado na estrutura que se rompeu em Brumadinho (MG) e deixou centenas de mortos.