75 milhões de cervejas e muita correria: a mega promoção do Guanabara

Brasileiro adora promoção — em períodos como o atual, de lenta recuperação da economia, ainda mais. Uma das maiores — e mais divertidas — liquidações do país começou nesta sexta-feira, no Rio de Janeiro. Trata-se do primeiro de 40 dias de promoção pelo aniversário da rede de supermercados Guanabara. Antecipando a Black Friday, a companhia ampliou as vagas de trabalho, negociou com fornecedores e contratou até agentes de trânsito para organizar o evento.

Fundada por portugueses na década de 50 com o nome “Casas Guanabara”, a rede tem 26 supermercados pelo Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e região. O evento de aniversário já é comemorado há 26 anos, mas em 2019 a promoção foi reforçada.

A rede espera receber 450 mil pessoas apenas no primeiro dia. Como costuma acontecer, as primeiras horas desta sexta-feira tiveram multidões aglomeradas em frente às lojas esperando a abertura das portas. Depois, foi uma grande correria na disputa por produtos que vão de feijão a eletrônicos a preços camaradas. Ao longo dos três dias de comemoração e desconto, a expectativa é que 1,5 milhão de pessoas passem pelas lojas, cerca de 30% a mais que no ano anterior. Já as vendas também devem registrar um crescimento de 30% em relação ao ano anterior.

Os descontos são de até 60% em 2 mil produtos. Pelos corredores irão circular 45 mil carrinhos de compras e 23 mil funcionários estarão envolvidos no evento. Cerca de 4 mil colaboradores extras foram contratados para dar apoio na reposição dos produtos, acima das contratações do ano passado.

“Priorizamos o investimento no atendimento sem perder de vista as ofertas,porque sabemos que nosso consumidor valoriza o bom serviço e o bom preço”, diz Albino Pinho, diretor de marketing da rede. O investimento para os 40 dias do evento é de 35 milhões de reais.

Logística reforçada

No ano passado, cerca de 320 mil clientes passaram pelas lojas nas primeiras 18 horas de evento. Na ocasião, as vendas aumentaram 30%, incluindo as vendas de 122 mil latas de cerveja.

No estoque para este ano, estão 75 milhões de latas de cerveja, 30 milhões de unidades de leite condensado e 25 milhões de caixas de creme de leite. Há mais de 26 milhões de sabonetes, 15 milhões de caixas de papel higiênico e 10 milhões de unidades de sabão em pó.

A logística também foi reforçada para que não faltem itens nas gôndolas e a frota está preparada para fazer cerca de mil entregas por dia. Para coordenar o fluxo intenso de carros nas áreas próximas às lojas, a rede contratou coordenadores de operação de trânsito para auxiliar os motoristas.

Segundo Pinho, as promoções ajudam a impulsionar o consumo e a economia. “Com mais de 60 anos de existência, já enfrentamos crises piores do que essa”, diz o diretor. Assim, a negociação com os fornecedores e a indústria é essencial para garantir preços mais baixos. Mais de 550 fornecedores estão envolvidos.

“O Guanabara tem uma longa parceria com a indústria e nossas negociações são sempre em grande escala”, afirma.