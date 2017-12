50 carros mais vendidos em novembro de 2017

São Paulo – A indústria automobilística foi um símbolo da crise econômica no Brasil. Fábricas chegaram a fechar turnos e a demitir milhares de funcionários, enquanto as vendas despencavam.

Com a retomada da economia e da queda de juros e da inflação, o mercado voltou a se aquecer. Há alguns meses, as vendas estão subindo em relação ao ano passado. Em novembro, as montadoras venderam 13,6% a mais de carros novos do que no mesmo mês do ano anterior.

No acumulado do ano, a alta é de 10,9%, de acordo com o levantamento da Fenabrave.

Onix, da GM, segue como caro mais popular. Foram mais de 18 mil unidades emplacadas, aumento de 18%.

O Kicks foi o que mais viu as vendas crescerem. Foram mais de 4 mil unidades vendidas do carro da Nissan, aumento de 142%.

Veja na tabela abaixo os 50 carros mais vendidos de novembro de 2017.