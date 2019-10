5 situações em que o crédito é bem-vindo para o seu negócio

Muitos empreendedores têm uma dúvida em comum: vale a pena buscar crédito no mercado para o seu negócio? A verdade é que o empréstimo é o ponto de alavancagem para as companhias, desde que seja bem planejado. Veja o caso da empresária Ana Maria Gomes. Em 2017, ela desfez a sociedade em uma produtora de eventos e empregou o dinheiro que juntou com o fim da empresa em uma nova oportunidade, a companhia de alimentação saudável Comida Boa, em que é sócia-fundadora.

Enquanto Ana Maria entrou com o investimento e o conhecimento no gerenciamento de empresas, a irmã e o cunhado (seus sócios) usaram a experiência adquirida na cozinha de restaurantes para começar a produzir os alimentos saudáveis. “Dei um bom valor para começar o negócio, mas não era o suficiente. No fim de 2018, eu percebi que precisava de capital de giro para começar 2019”, conta.

Foi quando ela decidiu buscar crédito para a empresa. “Queria dar o meu carro como garantia para conseguir bons juros e não encontrei isso nos bancos em que eu tinha conta”, explica. Após pesquisar, ela decidiu recorrer a uma fintech, pela facilidade e pelas melhores taxas. “Achei essa opção na Creditas, que, por trabalhar com empréstimo com garantia de veículo, liberou um valor maior que o que eu precisava”, diz.

Com acesso ao crédito, a empresa iniciou 2019 com fôlego para pagar as contas à vista, o que permitiu que Ana Maria focasse os planos de expansão. “Nossa média mensal de faturamento cresceu 300% no período de janeiro a agosto de 2019, comparado com janeiro a agosto de 2018”, explica. A Comida Boa também mudou de endereço, triplicou o tamanho da cozinha e aumentou o número de clientes, as vendas e a quantidade de produtos.

Mas existem outras situações em que tomar um empréstimo com garantia pode ser positivo para o negócio. Veja, a seguir, cinco dicas de como usar o crédito a favor da sua empresa.

1_ Quitar dívidas antigas

A falta de controle financeiro e planejamento faz muitas empresas fecharem as portas ainda nos primeiros anos de funcionamento. Levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que seis em cada dez negócios vão à falência antes de completar cinco anos. E o motivo está ligado às finanças. É por isso que, em alguns casos, o crédito pode garantir a sobrevivência do empreendimento.

“Todo compromisso financeiro estabelecido no longo prazo retira a flexibilidade gerencial de uma empresa. Mas a mobilidade dos empréstimos atuais os torna um novo elemento que deve ser acompanhado pelos empresários para trocar, por exemplo, dívidas com juros altos por taxas menores”, explica Agostinho Pascalicchio, professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Por isso, antes de pensar em expandir seu negócio, certifique-se de que todos os débitos foram quitados para, assim, garantir a saúde financeira do seu caixa.

2_ Focar o capital de giro

A manutenção do capital de giro é essencial para a saúde financeira dos negócios. “O caixa apertado pode levar o empresário a usar o cheque especial e desequilibrar o fluxo de caixa. Se tomar crédito para melhorar o capital de giro, a empresa toda trabalhará com mais folga e respirará melhor”, explica o consultor tributário Francisco Arrighi.

Foi o que fez Ana Maria, da Comida Boa. “As compras mensais são pagas à vista, mas a gente vende à prazo, no cartão de crédito. Então, precisávamos desse fôlego”, conta a sócia-fundadora. Assim, a empresária conseguiu organizar o fluxo de caixa para focar a expansão da empresa.

3_ Reforçar seu estoque

O capital de giro também é muito importante para que o empresário possa colocar em prática as estratégias que vão aumentar as vendas em datas importantes para o comércio, como o Dia das Mães e dos Namorados. Nesses casos, é muito importante trabalhar com um estoque ampliado para não perder vendas, e tomar crédito pode ser uma solução.

“Além de melhorar o fluxo de caixa, é possível negociar melhor com os fornecedores para pagar à vista, buscar descontos e melhores preços e aumentar a margem de lucro”, explica Arrighi. Ou seja, o empresário consegue ganhar poder de negociação com o fornecedor a partir do momento que tem o dinheiro em mãos.

4_ Contratar colaboradores

Em períodos de aquecimento do comércio, como Natal e Black Friday, muitas vezes as empresas também precisam reforçar a equipe – mesmo que com funcionários temporários – para dar conta da alta demanda da época. Porém, isso gera custos que fogem do orçamento previsto.

O empréstimo pode, então, ser necessário para efetuar o pagamento dos novos colaboradores. “Com o fluxo de caixa melhor, a contratação de pessoal vira uma coisa natural, pois o crescimento das vendas forçará essa contratação”, afirma Arrighi.

5_ Expandir o seu negócio

Pesquisa recente feita pela Focus, do Banco Central, projetou que o Produto Interno Bruto (PIB) terá alta de 2% em 2020. “O momento é propício para contratação de empréstimo, especialmente com a brusca queda de juros e a diminuição da inflação”, explica Arrighi. É uma oportunidade de ampliar o portfólio e as áreas de atuação e intensificar sua participação no mercado para fortalecer a empresa e não ficar atrás da concorrência.

“Um endividamento bom é aquele em que as empresas o tomam para o crescimento do negócio”, afirma Pascalicchio, do Mackenzie. “O ambiente pode exigir crescimento e essa decisão requer uma administração estratégica de longo prazo com a avaliação dos impactos trazidos pelos empréstimos, planejamento e outras ações, como abertura de capital da empresa e demais providências”, finaliza.

Como escolher um empréstimo de qualidade?

Apesar de a tomada de crédito ser uma alternativa em diversas situações, é importante analisar bem as opções disponíveis no mercado para encontrar um serviço de qualidade. Além disso, vale fazer um bom planejamento financeiro e analisar com cuidado juros, parcelas e prazos das linhas de crédito.

Usar bens para baratear a operação, como um veículo ou um imóvel, funcionam como uma boa saída. “O empréstimo com garantia de veículo pode ser bom especialmente para quem utiliza muito o cheque especial, que tem juros elevadíssimos, normalmente na faixa de 8% a 10% ao mês, enquanto o crédito com garantia de veículo tem taxa que varia entre 2% e 3% ao mês”, explica Arrighi.

É o caso do empréstimo com garantia de veículo oferecido pela Creditas. Nessa modalidade, é possível transformar até 90% do valor do veículo em crédito. Todo o processo é feito online, o que garante mais rapidez e segurança à operação.

A empresa ainda se certifica de que o empréstimo não comprometerá a renda do cliente e oferece menores taxas e prazos mais longos para pagamento. Assim, além de não comprometer a renda, você pode usar o crédito como uma forma de impulsionar os negócios.

Na Creditas, os seus bens o levam a grandes realizações. Faça uma simulação online do empréstimo mais barato do Brasil.