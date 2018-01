3M registra lucro de US$ 523 milhões no 4º trimestre de 2017

Nova York – A 3M registrou lucro de US$ 523 milhões no 4º trimestre de 2017, ou US$ 0,85 por ação, resultado inferior ao do mesmo período de 2016, quando a empresa teve lucro de US$ 1,16 bilhão, ou US$ 1,88 por ação.

O lucro ajustado por ação, no entanto, superou as expectativas do FactSet ao ficar em US$ 2,10, acima da previsão de US$ 2,03 dos analistas.

A receita chegou a US$ 7,99 bilhões, também acima das previsões de US$ 7,84 bilhões.

Às 12h39, o papel da 3M avançava 0,99%, depois de ter apontado alta acima de 3% no pré-mercado.