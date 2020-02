3corações compra divisão de café da Mitsui Alimentos por R$ 210 milhões

O Grupo 3corações, líder no segmento de café no Brasil, anunciou nesta segunda-feira aquisição por 210 milhões de reais da divisão de café torrado e moído da Mitsui Alimentos, subsidiária da companhia japonesa que detém marcas como Café Brasileiro, .br Gold (especial), 3 Fazendas, entre outras.

O acordo com a Mitsui inclui ainda a linha de solúveis, achocolatados, cápsulas e drip coffee, duas fábricas de café torrado e moído, em Araçariguama (SP) e Cuiabá (MT), além de um centro de distribuição em Campo Grande (MS).

A compra faz parte do plano de expansão da 3corações no Brasil, com foco agora no Centro-Oeste do país, “fortalecendo sua liderança na região”.

“Essa é a maior aquisição já realizada pelo Grupo 3corações e é um importante passo para a consolidação da nossa posição no segmento de café torrado e moído, principalmente na região Centro-Oeste e no estado de São Paulo”, disse o presidente do Grupo 3corações, Pedro Lima, em nota.

O negócio de exportação de café verde da Mitsui Alimentos permanece sob o guarda-chuva da Mitsui & Co., acrescentou a companhia.