33% da produção de PET da Ambev já é feita de material reciclado

São Paulo – A Cervejaria Ambev, dona das marcas Skol, Brahma, Antarctica e Guaraná, deixou de produzir mais de 1,9 bilhão de garrafas PET nos últimos seis anos. Com isso, mais de 94 mil toneladas de material virgem foram poupados de entrar em circulação, abrindo espaço para garrafas feitas de material reciclado, um montante equivalente ao lixo gerado por mais de 245 mil pessoas em um ano.

Atualmente, cerca de 33% da produção total de PET da empresa é feita a partir de material reciclado. Desde 2012, esse número cresceu 725%. A companhia utiliza PET 100% reciclada em 56% das garrafas de Guaraná Antarctica, ante a taxa de 43% no inicio de 2017.

Segundo a empresa, a fabricação dessa garrafa consome 70% menos energia e 20% menos água em relação à resina virgem, e para cada cinco toneladas de PET que deixam de ser descartadas no lixo, 30 metros cúbicos em aterros sanitários são liberados.

Reciclagem da embalagem PET do Guaraná Antarctica.

“Estabelecemos a meta de, até 2025, ter 100% dos nossos produtos em embalagens retornáveis ou que sejam majoritariamente feitas de conteúdo reciclado. Há desafios sobre esse aspecto no que se refere à rede de parceiros envolvidos no processo, fornecedores, entre outros pontos, além de questões específicas de legislação, como no caso da água, em que não é permitido a utilização de embalagens de plástico 100% reciclado”, diz a empresa, que também produz a marca de água AMA, em nota a EXAME.

Na linha do energético Fusion, por exemplo, todas as embalagens já são produzidas com material reciclado. Em Soda Limonada, essa taxa chega a mais de 50%. Essas ações fazem parte da estratégia de “embalagem circular”, um dos pilares da nova agenda de sustentabilidade da empresa, anunciada no começo do ano.

Outros compromissos incluem garantir que, até 2025, 100% da eletricidade comprada pela cervejaria venha de fontes renováveis, além de reduzir em 25% as emissões de carbono ao longo da cadeia de valor.

Atenta à necessidade de preservar sua principal matéria-prima, a empresa também se comprometeu a melhorar a disponibilidade e a qualidade da água para 100% das comunidades em áreas de alto estresse hídrico com as quais a cervejaria se relaciona.

Outra frente de ação é oferecer treinamento para todos os agricultores parceiros sobre técnicas de plantio de menor impacto ambiental.