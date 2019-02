3 ideias que podem mudar o mundo, segundo Bill e Melinda Gates

Para os bilionários e filantropos Bill e Melinda Gates, 2018 foi surpreendente. Se de um lado o ano viu desastres naturais devastadores, de outro lado um número recorde de mulheres participou de campanhas políticas.

Por isso, em sua carta anual o ex-presidente da Microsoft e sua mulher falaram de inovações e transformações surpreendentes e como o espanto com o cenário atual deve levar pessoas a agir. No documento, foram abordados nove tópicos de projetos relacionados a genética e nascimentos prematuros, necessidade de ampliar o acesso da educação para meninas, estudos sobre emissões de gases de efeito estufa e educação digital.

Muitos desses projetos são financiados ou receberam investimentos da Bill e Melinda Gates Foundation, instituição filantrópica criada pelo casal. Com 96,7 bilhões de dólares no bolso, segundo a Forbes, o bilionário já doou grande parte de sua fortuna para projetos sociais e instituições de caridade.

Abaixo, estão três inovações e mudanças que podem transformar o mundo.

Genética e tratamento de doenças

Entre as surpresas que o casal viveu em 2018, está o avanço no estudo de genética, graças ao produto 23andMe, que recebeu investimentos da fundação de Gates. Com apenas uma amostra de saliva, o teste genético indica, entre outras coisas, de onde vieram os ancestrais de cada pessoa e a possibilidade de certas doenças.

Dezenas de milhares de consumidores já autorizaram o uso de seus dados para pesquisas em genética. Graças a esse grande banco de dados, cientistas descobriram relações entre certos genes e a ocorrência de partos prematuros.

Agora, Bill Gates quer incentivar estudos que consigam prever a possibilidade de partos prematuros com apenas um exame de sangue e evitar os riscos envolvidos.

Privadas são pouco atraentes, mas escondem uma revolução

Privadas e banheiros não são exatamente os temas favoritos de muitas pessoas, diz Melinda Gates. Nem por isso deixam de ser questões essenciais para o desenvolvimento humano.

Segundo ela, a falta de acesso a um banheiro adequado pode causar obstáculos principalmente para mulheres, que deixam de ir à escola durante a menstruação ou desenvolvem problemas nos rins por medo de ir ao banheiro em áreas perigosas ou sem privacidade.

Dessa forma, os banheiros e as privadas do futuro podem salvar vidas. Há testes de equipamentos que filtram a água antes de lançar no ambiente e podem tornar os dejetos em fertilizantes para a agricultura.

Celulares são a maior arma contra a pobreza

De acordo com o casal, os celulares e smartphones são as armas mais poderosas nas mãos de mulheres pobres. Mais do que ajudar a enviar um email ou pegar um táxi, o acesso a um celular garante entrada a uma série de serviços e oportunidades, como abertura de contas bancárias digitais e contato com novos consumidores em potencial.

Os aparelhos são úteis a todos, mas ajudam especialmente as mulheres pela exclusão que já sofrem na sociedade. Um estudo recente feito em dez países na África, Ásia e América do Sul descobriu que a probabilidade de mulheres já terem usado a internet é 40% menor que a dos homens.

A carta menciona o aplicativo Go-Jek, popular na Indonésia, que permite que pessoas ganhem sustento com delivery de alimentos e transportes, assim como o Rappi ou Uber.

De saúde à educação e tecnologia, inovações podem transformar a realidade de uma pessoa e, dessa forma, o mundo.