12 unidades da BRF no Brasil são proibidas de exportar para a UE

São Paulo – A BRF informou na noite desta segunda-feira, 14, que 12 unidades da empresa no Brasil foram proibidas de exportar produtos de origem animal para a União Europeia (UE).

Em comunicado, a BRF ressalta que concluirá estudos e avaliações, que já estão em andamento, para o “planejamento de sua produção a fim de buscar as melhores alternativas para reequilibrar o nível de oferta de seus produtos frente ao cenário de demanda que se apresenta”.

A medida da UE entrará em vigor nesta quarta-feira, 16, e sua publicação pelas autoridades sanitárias brasileiras ainda está pendente, ressalta o comunicado da BRF.

A União Europeia publicou nesta segunda-feira, 14, a decisão de proibir importações de produtos de origem animal de 20 unidades no Brasil que antes eram autorizadas a exportar para os países europeus. A decisão da UE foi tomada como um desdobramento da Operação Carne Fraca da Polícia Federal.

A BRF ressalta que a decisão da UE atinge somente as unidades localizadas no Brasil e que possuem habilitação para exportação para a União Europeia. Assim, não afeta o fornecimento para outros mercados ou ainda, das demais plantas da BRF localizadas fora do Brasil e que exportam para o mercado europeu.