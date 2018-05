Os 8 times brasileiros que terminaram 2017 com a corda no pescoço

São Paulo – Manter a engrenagem do futebol a todo vapor no Brasil custa caro para os clubes. Só no ano passado, os gastos dos times chegaram a R$ 3,5 bilhões, segundo um levantamento realizado pela empresa Sports Value.

Nem todos os clubes, no entanto, conseguem fazer com que o dinheiro arrecadado seja equivalente para quitar as dívidas acumuladas.

Em 2017, por exemplo, o Internacional liderou o ranking de clubes com dívidas totais superiores ao faturamento anual. Com uma arrecadação de R$ 254,9 milhões, o time encerrou o ano com uma dívida total de R$ 700,5 milhões, quase 3 vezes maior do que tudo que faturou no período.

Em segundo lugar, ficou o Botafogo, que faturou R$ 280,5 milhões, mas fechou o ano com uma dívida total de R$ 719,5, resultado também quase 3 vezes maior do que tudo que ganhou. Na terceira posição ficou o Fluminense, que terminou o ano com um faturamento de R$ 212,2 milhões e um passivo de R$ 560,7 milhões (2 vezes maior).

Na tabela abaixo, veja quanto, em porcentagem, a dívida acumulada de 8 times brasileiros ficou acima do arrecadado no ano passado: