10 empresas para tomar cuidado na Black Friday 2016

São Paulo – A Black Friday já é comemorada há cinco anos no Brasil e muita coisa mudou nesse tempo. Enquanto nos primeiros anos, as falsas promoções e a falta de estoque, na última edição as reclamações diminuíram consideravelmente.

Um levantamento realizado pelo site Reclame AQUI aponta as 10 empresas mais reclamadas pelos consumidores na Black Friday desde 2013, nas quais o consumidor deve ficar de olho antes de fechar uma compra. Veja o levantamento completo aqui.

Em 2013 foram registradas 8.500 reclamações e, em 2014 foram 12.000. Só no último ano que o número diminuiu para 4.400, como consequência da melhor preparação dos varejistas e também dos consumidores.

A empresa mais reclamada foi a KaBum!, com 688 reclamações relacionadas ao evento de promoções. A empresa, no entanto, tem reputação boa no site do Reclame AQUI.

Em segundo lugar, aparece a loja virtual da Americanas.com, com 431 queixas, seguida da Submarino, com 376 reclamações, e NetShoes, com 155.

A propaganda enganosa foi, no ano passado, o maior motive para reclamações, com 36,2% das queixas. Mais de 9% dos consumidores reclamaram de problemas para finalizar a compra. O terceiro maior motivo de queixa se deve à divergência de valores, responsáveis por 7,1%.

Confira abaixo o ranking das empresas mais reclamadas em 2015, para tomar cuidado com as compras nesse ano.

Classificação Empresa Reclamações em 2015 Reputação no ReclameAQUI 1 KaBum! 688 Bom 2 Americanas.com 431 RA 1000 3 Submarino 376 RA 1000 4 Netshoes 155 RA 1000 5 Magazine Luiza (loja virtual e televendas) 143 Ótimo 6 Extra.com.br 137 Regular 7 Ponto Frio (loja virtual) 128 Regular 8 Casa Bahia (loja virtual) 121 Regular 9 Walmart (loja virtual) 113 Regular 10 Shoptime 110 RA 1000

À Exame.com, o Grupo Netshoes afirmou que “nos últimos 3 anos, a empresa recebeu mais de 60 prêmios que reiteram esse compromisso, como o próprio Prêmio Reclame Aqui recebido pela Zattini, no dia 7 de novembro, como melhor atendimento na categoria E-commerce de Calçados, Bolsas e Acessórios. No próprio portal de defesa do consumidor, a empresa conta com altos indicadores de reputação tanto para Netshoes quanto para Zattini, como o selo de avaliação “Ótimo”; índice de resposta e de solução superiores a 90%; e índice de novos negócios superior a 70%”.

Além disso, informou que vem observando aumento no seu índice de solução junto ao Procon: em 2015 era de 71% e, em 2016, já supera o índice de 86%.